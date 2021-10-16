باسيل في ذكرى 13 تشرين: انا نبّهت كثيرا من 13 تشرين اقتصادي سيقومون به ضدّنا وبلّغت المعنيين اننا سنستقيل من الحكومة وبخطابي في 13 تشرين 2019 قلت "رح نقلب الطاولة"

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