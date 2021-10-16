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باسيل: استغلّوا وجع الناس واشتغلوا على زيادته بضيقة مالية سببها اساساً فسادهم وشغلّوا الاعلام وماكينات حرب الجيل الرابع بهدف واحد.. اسقاط الرئيس واغتيالنا سياسياً وتحميلنا مسؤولية الانهيار

Lebanon 24
16-10-2021 | 12:06
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