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باسيل: نحن ضمانة السلم الأهلي وسنمنع الفتنة... نقدّر الذين ضبطوا انفسهم لمنع الفتنة ونعزّي بالضحايا ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحقيق صارم ومحاكمة سريعة حتّى لا يأخذ احد ثأره بيده

Lebanon 24
16-10-2021 | 12:09
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