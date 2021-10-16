باسيل: نحن ضمانة السلم الأهلي وسنمنع الفتنة... نقدّر الذين ضبطوا انفسهم لمنع الفتنة ونعزّي بالضحايا ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحقيق صارم ومحاكمة سريعة حتّى لا يأخذ احد ثأره بيده

Lebanon 24