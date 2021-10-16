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باسيل: تفاهم مار مخايل في 6 شباط حصل لكي تكون خطوط التماس خطوط جمع بين اللبنانيين وليس خطوط فصل

Lebanon 24
16-10-2021 | 12:12
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