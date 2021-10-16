باسيل: دعونا إلى وضع استراتيجية دفاعية تحفظ لبنان وعناصر قوّته الرادعة لأطماع إسرائيل ونحن مع حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة لكن من دون خسارة حقنا المقدّس بالدفاع عن النفس

Lebanon 24