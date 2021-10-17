وزير البيئة ناصر ياسين: ما حدث من يومين مؤشر خطير والسلم الأهلي يجب أن يكون من المسلّمات وعلى الجميع أن يعي خطورة ما يحدث وأن يعود إلى الهدوء وحصر الأمور بالنقاش السياسي مهما كان حاداً (صوت كل لبنان)

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