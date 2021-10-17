الراعي في عظة الاحد: في القلب غصة لما جرى الخميس الماضي ونتقدم بالتعازي الحارة من عائلات الضحايا ونستنكر هذه الأحداث واستعمال الأسلحة بين أخوة الوطن الواحد

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