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الراعي: عائلات لبنان تعذبت وبكت بما فيه الكفاية وما زالت تنتظر الفرح من أجل ذلك ولدت الثورة، خصوصا بعدما بدأ فشل السلطة انتفض الشعب وطالب بجيش واحد وقرار وطني واحد

Lebanon 24
17-10-2021 | 03:27
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