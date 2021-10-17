الراعي: عائلات لبنان تعذبت وبكت بما فيه الكفاية وما زالت تنتظر الفرح من أجل ذلك ولدت الثورة، خصوصا بعدما بدأ فشل السلطة انتفض الشعب وطالب بجيش واحد وقرار وطني واحد

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