أخبار عاجلة

الراعي: ندعم دور الجيش وقد نجح في حصر مواقع الاشتباك وأظهر ان المؤسسة الشرعية أقوى من اي قوة اخرى

Lebanon 24
17-10-2021 | 03:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الراعي يستنكر أحداث الطيونة: الجيش أثبت أن المؤسسة الشرعية هي الأقوى
lebanon 24
17/10/2021 12:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة قداس الأحد: نهنئ الجيش اللبناني بعيده الذي أثبت قدرته على مواجهة التحديات وسط الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة العسكرية
lebanon 24
17/10/2021 12:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لنحرر القضاء وندعم استقلاليته وفقاً لمبدأ فصل السلطات وما من أحد اعلى من القانون والقضاء
lebanon 24
17/10/2021 12:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: على الجيش أن يتخلص من كل سلاح خارج إطار الشرعية
lebanon 24
17/10/2021 12:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:34 | 2021-10-17
05:34 | 2021-10-17
05:19 | 2021-10-17
05:16 | 2021-10-17
05:12 | 2021-10-17
05:10 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website