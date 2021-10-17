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الرئيس نبيه بري لمناسبة المولد النبوي الشريف: لنستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق وتحرراً من كل اشكال العبودية

Lebanon 24
17-10-2021 | 05:34
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