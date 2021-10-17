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المتحدث باسم وزارة النفط العراقية: التحديات الخاصة بسوق النفط العالمية لا تزال حاضرة بسبب عدم السيطرة نهائيا على فيروس كورونا

Lebanon 24
17-10-2021 | 10:45
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