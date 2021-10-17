أخبار عاجلة

جنبلاط: البلد يسير بوتيرة بطيئة وجاء حدث الخميس الماضي وتوتير الجو وشُلّ العمل الحكومي بانتظار ايجاد فتوى على الطريقة اللبنانية

Lebanon 24
17-10-2021 | 13:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وام: تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية في العين غدا بسبب الظروف الجوية
lebanon 24
17/10/2021 23:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عون وقّع مرسوم تكليف القوى العسكرية والأمنية وشرطة البلديات فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها والعمل على تفريغ وإقفال جميع المستوعبات المخصصة لتخزين الوقود المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الإجراء على كافة الأراضي اللبنانية
lebanon 24
17/10/2021 23:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في عظة الاحد: في القلب غصة لما جرى الخميس الماضي ونتقدم بالتعازي الحارة من عائلات الضحايا ونستنكر هذه الأحداث واستعمال الأسلحة بين أخوة الوطن الواحد
lebanon 24
17/10/2021 23:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفو مستشفى صيدا الحكومي: مستمرون بتحركنا بانتظار الحلول الجذرية
lebanon 24
17/10/2021 23:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:59 | 2021-10-17
15:43 | 2021-10-17
15:31 | 2021-10-17
15:26 | 2021-10-17
14:56 | 2021-10-17
14:40 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website