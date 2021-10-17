أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني يعين مبعوثا خاصا إلى أفغانستان ويؤكد استعداد طهران للتعاون لتحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد

Lebanon 24
17-10-2021 | 14:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: طهران ترى هزيمة أميركية في أفغانستان وفرصة لتحقيق سلام مستدام
lebanon 24
17/10/2021 23:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانّا فرونِتسكا التي نقلت التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة واستعداد منظمات الأمم المتحدة للتعاون معها لتحقيق البرامج الإصلاحية الواردة في البيان الوزاري
lebanon 24
17/10/2021 23:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: ندعم إرساء الأمن والاستقرار في أفغانستان
lebanon 24
17/10/2021 23:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الرئيس الروسي ونظيره الإيراني يعربان عن استعدادهما للمساعدة في إحلال السلام في أفغانستان
lebanon 24
17/10/2021 23:02:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2021-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2021-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:59 | 2021-10-17
15:43 | 2021-10-17
15:31 | 2021-10-17
15:26 | 2021-10-17
14:56 | 2021-10-17
14:40 | 2021-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website