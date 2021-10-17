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أخبار عاجلة
الرئيس الإيراني يعين مبعوثا خاصا إلى أفغانستان ويؤكد استعداد طهران للتعاون لتحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد
Lebanon 24
17-10-2021
|
14:11
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