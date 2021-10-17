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السفير الفرنسي في بيلاروسيا يغادر البلاد بناء على طلب مينسك

Lebanon 24
17-10-2021 | 14:39
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السفيرة الفرنسية في لبنان: يتطلب الوضع المأساوي في البلد التزاماً بناءً من قبل كل القوى السياسية، بحيث تتمكن الحكومة التي يقودها الرئيس نجيب ميقاتي من العمل بتصميم في سبيل تحقيق الاستقرار والوحدة والازدهار في لبنان و من أجل كافة اللبنانيين.
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الراعي يستقبل السفيرة الفرنسية في بكركي
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17/10/2021 23:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان ترافقه السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو والوفد المرافق في السراي الحكومي الكبير.
lebanon 24
17/10/2021 23:03:12 Lebanon 24 Lebanon 24
شيا ودوكان زارا الابيض والسفيرة الأميركية وصفت المحادثات بالبناءة جدا
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