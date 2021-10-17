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طالبان تعلن القبض على والي داعش في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان معقل التنظيم

Lebanon 24
17-10-2021 | 17:43
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