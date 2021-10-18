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أخبار عاجلة
اصطدام سيارة بحائط نفق المطار باتجاه خلدة - الاضرار مادية (التحكم المروري)
Lebanon 24
18-10-2021
|
01:27
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