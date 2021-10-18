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المكتب السياسي لحركة أمل: ما جرى الخميس الماضي يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني

Lebanon 24
18-10-2021 | 07:10
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