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أخبار عاجلة
انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تابعة لطالبان في مدينة جلال آباد ولا قتلى
Lebanon 24
18-10-2021
|
08:00
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