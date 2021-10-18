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القرم للـ"أم تي في": أنا متفائل لأنّ الوزراء يعملون والحكومة لن تنعقد قبل إيجاد مخرج لما نحن فيه في ما يخصّ التحقيقات بملف المرفأ

Lebanon 24
18-10-2021 | 08:15
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