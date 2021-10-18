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التحالف العربي: نفذنا 38 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في العبدية والقرى المحيطة خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
18-10-2021
|
10:05
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