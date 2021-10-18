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توافق بين السيسي وميركل على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر ديسمبر المقبل وإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-10-2021 | 11:49
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