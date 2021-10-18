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جنبلاط بعد لقائه بري: جئت لأقدّم التعازي بعد مقتل المواطنين الأبرياء في الطيونة والمهم ان نعلم بأن من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم جرت تظاهرات عديدة بعشرات الآلاف ولم يسقط إلا شهيد واحد في الشويفات

Lebanon 24
18-10-2021 | 12:01
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