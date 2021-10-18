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جنبلاط: علينا ان نتابع مع الرئيس بري قضية الإصلاحات والمواضيع التي من أجلها تشكّلت الحكومة ويجب ألا يُعطل عمل الحكومة
Lebanon 24
18-10-2021
|
12:02
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