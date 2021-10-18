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نصرالله: هناك حزب يريد أن يجعل أهلنا في عين الرمانة وفرن الشباك يعتقدون أن أهل الضاحية الجنوبية أعداء لهم

Lebanon 24
18-10-2021 | 13:39
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