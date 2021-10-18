نصرالله: علمنا قبل بليلة عن استنفار وسلاح يحضّر وأخذنا تطمينات من القوى الأمنية وطلبنا من الجيش الانتشار بكثافة في كل تلك المنطقة خصوصاً في الطيونة

Lebanon 24