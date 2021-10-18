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نصرالله: يحق لنا التظاهر سلمياً كغيرنا وأقمنا لجنة مؤلفة من 2000 شخص وليس دعوة شعبية

Lebanon 24
18-10-2021 | 14:38
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