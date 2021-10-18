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نصرالله: سلمنا الجيش اللبناني مسؤولية التحقيق في حادثة خلدة وخلال أيام ينتهي وتتم محاكمة 18 موقوفاً

Lebanon 24
18-10-2021 | 14:48
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