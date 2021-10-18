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الخارجية الأميركية: لن نشارك في محادثات موسكو هذا الأسبوع بشأن أفغانستان

Lebanon 24
18-10-2021 | 14:56
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