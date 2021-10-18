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لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ: مشروع عام 2022 يمنع أي مساعدات عسكرية للسودان دون موافقة المكون المدني

Lebanon 24
18-10-2021 | 22:03
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