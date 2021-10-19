عون عرض مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي

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