أخبار عاجلة

عون عرض مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي

Lebanon 24
19-10-2021 | 04:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بري يلتقي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية في مجلس إدارة الصندوق محمود محي الدين في عين التينة
lebanon 24
19/10/2021 18:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
العلاقة مع "الصندوق" بين عون ومحيي الدين
lebanon 24
19/10/2021 18:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قرداحي نقلاً عن رئيس الحكومة: التأكيد على ضرورة ضبط الأمن وحلّ الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي وضرورة إعادة الودائع المصرفية للمودعين
lebanon 24
19/10/2021 18:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بين تشكيل الحكومة واليوم شعرت بالارتياح النسبي وخلال 7 ايام تواصلنا مع صندوق النقد الدولي الذي ابدى استعداده لدعم لبنان
lebanon 24
19/10/2021 18:22:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:19 | 2021-10-19
11:10 | 2021-10-19
11:07 | 2021-10-19
11:02 | 2021-10-19
10:56 | 2021-10-19
10:55 | 2021-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website