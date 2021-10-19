أبو الحسن: تصويت المغتربين حق وواجب على الدولة أن تؤمن هذا الحق فهؤلاء رئة وروافد لبنان وملتزمون بكل واجباتهم الوطنية ومن حقهم أن يختاروا من يرونه مناسباً لتمثيلهم

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