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باسيل رداً على عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي: لا تقولوا "c'est dangereux" ولا توهموا الناس بأن اقتراع الاغتراب هو فقط لـ6 نواب فهم لديهم خيار الاقتراع بالداخل والخارج

Lebanon 24
19-10-2021 | 05:17
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النائب علي فياض لـ"الجديد": نقاشنا غير متشدّد في ما يتعلق بالاقتراع الاغترابي ولم ندع إلى إلغائه إنما دعونا إلى تعليقه فالقنصليات لم تتمكّن من تنظيم انتخابات العام 2018
lebanon 24
19/10/2021 18:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: لا يوجد تكافؤ فرص بالترشيح أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الاغتراب وخاصة بما يخص حزب الله
lebanon 24
19/10/2021 18:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ وهو اكثر اهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه
lebanon 24
19/10/2021 18:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القوى السياسية ترضخ.. الانتخابات لن تؤجل.. والاقتراع الاغترابي نقطة خلافية تنتظر الهيئة العامة
lebanon 24
19/10/2021 18:22:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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