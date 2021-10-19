باسيل رداً على عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي: لا تقولوا "c'est dangereux" ولا توهموا الناس بأن اقتراع الاغتراب هو فقط لـ6 نواب فهم لديهم خيار الاقتراع بالداخل والخارج

Lebanon 24