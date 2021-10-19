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باسيل: لا أفهم الاعتراض على "الميغاسنتر" رغم أنّها تسهّل العمليّة الانتخابية وفي ما يخصّ موضوع الكوتا النسائيّة كان يُمكن أن يُقرّ اقتراحنا

Lebanon 24
19-10-2021 | 06:11
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