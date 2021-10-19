أبو شقرا للـmtv: ثمة محطات ما زالت مقفلة لأنّ بعض الشركات لم تفرّغ بعد البواخر الموجودة بسبب عراقيل ونعمل على معالجة الموضوع ونأمل بدء التفريغ قريباً

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