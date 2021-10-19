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الأمم المتحدة: تغير المناخ وراء أسوأ فيضانات يشهدها جنوب السودان منذ 60 عاما

Lebanon 24
19-10-2021 | 08:03
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