أخبار عاجلة

ميقاتي: الحكومة باشرت بالتوازي اعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا

Lebanon 24
19-10-2021 | 10:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الحكومة باشرت إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية
lebanon 24
19/10/2021 21:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: لبنان يعوّل كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة
lebanon 24
19/10/2021 21:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش: نحن أمام محطة إيجابية وواقع سياسي يدعو الى التفاؤل وهو تشكيل الحكومة التي ننتظر منها معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية
lebanon 24
19/10/2021 21:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في ختام خلوة تكتل "لبنان القوي: خطة التعافي المالي التي كانت لنا ملاحظات عليها في الحكومة السابقة بحاجة لتطوير وتحديث
lebanon 24
19/10/2021 21:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:27 | 2021-10-19
14:18 | 2021-10-19
14:07 | 2021-10-19
13:45 | 2021-10-19
13:32 | 2021-10-19
13:26 | 2021-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website