الوكالة الوطنية: رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي آموس هولشتاين وصل الى بيروت بعد ظهر اليوم على رأس وفد

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