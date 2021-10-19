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الخارجية الأميركية: مستعدون لمساعدة لبنان وإسرائيل على حل مقبول بشأن الحدود البحرية (العربية)

Lebanon 24
19-10-2021 | 11:46
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