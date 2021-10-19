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أخبار عاجلة
مصرع 41 شخصا في انهيارات أرضية وسيول نجمت عن أمطار غزيرة في شمال الهند
Lebanon 24
19-10-2021
|
12:35
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