رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: معنا وقت مناسب لدراسة الإستراتيجية الدفاعية ولا يمكن عزل طائفة كبيرة مثل الطائفة الشيعية

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