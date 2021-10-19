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جنبلاط: نعيش اليوم بقناصين متجولين وهذا خطير على أمن الوطن ونعول كثيراً على التحقيق من قبل السلطات المختصة

Lebanon 24
19-10-2021 | 12:48
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