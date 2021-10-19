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مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: ندعم استئناف التواصل المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين

Lebanon 24
19-10-2021 | 13:26
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