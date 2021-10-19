25
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
موقع مختص بالتكنولوجيا: فيسبوك يخطط لإعادة تسمية الشركة بإسم جديد
Lebanon 24
19-10-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
أعطال جديدة في "فيسبوك"... ومخاوف من عودة "الكابوس"
Lebanon 24
أعطال جديدة في "فيسبوك"... ومخاوف من عودة "الكابوس"
20/10/2021 11:01:53
20/10/2021 11:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيسبوك" تضيف ميزات أمان جديدة
Lebanon 24
"فيسبوك" تضيف ميزات أمان جديدة
20/10/2021 11:01:53
20/10/2021 11:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الوفد الإيراني لن يتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد والمحادثات تتركّز على الاتفاق الموقع سابقًا
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الوفد الإيراني لن يتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد والمحادثات تتركّز على الاتفاق الموقع سابقًا
20/10/2021 11:01:53
20/10/2021 11:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تكشف عن موقع جديد لبناء 10 آلاف منزل هذا العام
Lebanon 24
كوريا الشمالية تكشف عن موقع جديد لبناء 10 آلاف منزل هذا العام
20/10/2021 11:01:53
20/10/2021 11:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
14:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
13:48 | 2021-10-19
19/10/2021 01:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
09:15 | 2021-10-19
19/10/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-19
19/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع
13:23 | 2021-10-19
19/10/2021 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:57 | 2021-10-20
مصادر إعلامية في إقليم تيغراي: أديس أبابا شنت غارة جوية على الإقليم صباح اليوم
03:57 | 2021-10-20
التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخا بايلستيا أطلقه الحوثيون تجاه جازان
03:35 | 2021-10-20
قطع السير في منطقة الصيفي أمام بيت الكتائب بكافة الاتجاهات
03:21 | 2021-10-20
وزير داخلية النظام السوري: من خطط لهذا الهجوم كان يرغب بإيذاء أكبر عدد ممكن من المواطنين
03:03 | 2021-10-20
85 قتيلا في الهند و31 في النيبال في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة
03:01 | 2021-10-20
برلمان تركيا يبحث تمديد التفويض للحكومة لشن عمليات عسكرية في العراق وسوريا لعامين
فيديو
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
04:00 | 2021-10-20
20/10/2021 11:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
20/10/2021 11:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
20/10/2021 11:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact