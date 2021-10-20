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الانفجار الذي هز وسط العاصمة الأفغانية كابل وقع بالقرب من مقر وزارة الداخلية والقيادة العامة للأمن (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-10-2021 | 00:02
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