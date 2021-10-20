أخبار عاجلة

التلفزيون الرسمي السوري: تفجير بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة عند جسر الرئيس بدمشق

Lebanon 24
20-10-2021 | 00:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السورية: تفكيك عبوة ناسفة ثالثة بمكان انفجار العبوتين السابقتين عند جسر الرئيس بدمشق
lebanon 24
20/10/2021 11:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أفغانية لـ"الجزيرة": مقتل اثنين من أفراد الأمن في تفجير عبوة أثناء مرور سيارة لجهاز المخابرات في جلال آباد
lebanon 24
20/10/2021 11:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون السوري الرسمي: وزارة النفط السورية تعلن عودة خط الغاز للعمل بمحطة كهرباء دير علي بعد إتمام إصلاحه
lebanon 24
20/10/2021 11:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: تفجير في حافلة عسكرية بدمشق ومعلومات عن وقوع إصابات
lebanon 24
20/10/2021 11:02:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:57 | 2021-10-20
03:57 | 2021-10-20
03:35 | 2021-10-20
03:21 | 2021-10-20
03:03 | 2021-10-20
03:01 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website