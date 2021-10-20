وحدات من الجيش تنفذ عملية دهم مجمع سكني في ببنين بعد ان رصد فرع مخابرات الشمال وجود عدد من المسلحين الذين شاركوا في اشكال وادي الجاموس وقد تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر وما زالت المداهمة مستمره

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