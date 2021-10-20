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وزير داخلية النظام السوري: من خطط لهذا الهجوم كان يرغب بإيذاء أكبر عدد ممكن من المواطنين

Lebanon 24
20-10-2021 | 03:21
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