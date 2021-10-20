بشارة الأسمر لـ "الجديد": لا يمكن رفع الدعم بدون خطة بديلة قد يلامس سعر صفيحة البنزين 400 ألف ليرة وما يحصل لا يبشر بالخير ويبشر بالمزيد من الانهيار الاقتصادي

Lebanon 24