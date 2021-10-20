عون استقبل المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" الذي أطلعه على مباشرة الشركة غداً التدقي ق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك

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