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الرئيس عون: نعمل لمواجهة الواقع الراهن الصعب نتيجة الأزمات المتراكمة بإيمان وصلابة ورجاء ليستعيد لبنان عافيته تدريجاً

Lebanon 24
20-10-2021 | 05:16
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عون: نعمل لمواجهة الواقع الصعب بإيمان وصلابة
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20/10/2021 14:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
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20/10/2021 14:13:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من بعبدا: نحاول ان نحل الموضوع الحكومي بطريقة ملائمة للجميع وتكون حكومة لمواجهة الواقع في لبنان ونعرف الصعوبات ويجب ان نكون يدا واحدة
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